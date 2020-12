Zezé Motta revela que teve coronavírus: “Aos 76 anos testar positivo é assustador”

“Este foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Perdi pessoas da família e testei positivo para Covid-19 . Nãao havia falado isso antes, ate porque aos 76 anos testar positivo e assustador”, escreveu na publicação.

A cantora também falou sobre ter testado positivo para a doença: “Fiquei super angustiada, mas não senti absolutamente nada. Graças a Deus! Quinze dias depois fui fazer uma outra campanha. Fiz também o teste, não deu nada, mas disseram que eu tinha tido contato com o vírus. Foi assintomático”.

Motta concluiu falando da falta do contato com as pessoas e a perda de familiares. Em maio deste ano, ela perdeu a mãe de 95 anos e contou aos seguidores que não pode ir ao hospital ou ao enterro para vê-la.

Já em janeiro, perdeu o sobrinho, que não resistiu após uma cirurgia no coração. Em novembro, ela perdeu um primo para a Covid-19. “Em 54 anos de carreira, aos 76 anos de idade, posso dizer que foi uma das experiências mais marcantes da minha vida”, finalizou.