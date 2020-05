Zezé di Camargo se desculpa após ser criticado por chamar fã de idiota

O cantor Zezé di Camargo foi um dos principais assuntos nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (27). Após uma fã escrever uma mensagem para ele preocupada com a sua saúde, dizendo que o sertanejo havia contraído o novo coronavírus, o artista respondeu ao comentário com ofensa à seguidora.

“Vi no Facebook agora que você se contaminou com o vírus, vim ver se era verdade… Aqui não tem, mas se for, Deus te proteja e se recupere logo”, postou a seguidora. Em resposta, Zezé escreveu: “Mais uma idiota que acredita em fake news!! Que pena!!!”.

O comentário de Zezé, no entanto, acabou gerando diversas críticas na maneira como ele respondeu para a seguidora e o cantor gravou um vídeo pedindo desculpas pelo ocorrido.

“Na hora eu estava muito nervoso com toda essa repercussão negativa [fake news sobre Zezé e Luciano estarem contaminados com o novo coronavírus] e a gente acaba descarregando em alguém. Então estou aqui para te pedir desculpas de coração aberto. Espero te encontrar o mais breve possível para poder te dar um abraço e um beijo. A gente é ser humano e tem hora hora que a gente não suporta”, afirmou Zezé no vídeo.