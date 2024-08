Zezé Di Camargo revela desentendimento com Lulu Santos e resgata mágoa do passado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/08/2024 - 9:52 Para compartilhar:

Zezé Di Camargo fez um desabafo sobre Lulu Santos, durante participação no programa “Sabadou com Virginia”, no SBT. O cantor disse que evita ter qualquer tipo de contato com colega de profissão devido às declarações que ele teria dado no passado sobre ele e sobre o gênero musical que representa.

O marido de Graciele Lacerda expressou insatisfação com comentários pejorativos que Lulu teria feito em entrevistas. Ao ser questionado sobre celebridades com as quais evita interações, Zezé citou Lulu Santos, afirmando que o músico frequentemente fez piadas sobre o sertanejo.

“Não só evito, como já evitei, Lulu Santos. Ele fez muitos comentários e piadas sobre o sertanejo na época em que o ritmo surgiu”, lembrou ele, resgatando um episódio específico em que Lulu comparou o sertanejo a uma “dor de dente”.

“Em uma ocasião, ele estava contando uma história no programa do Jô Soares sobre o porquê ele detestava o sertanejo. Ele mencionou que, enquanto estava tratando um dente e ouvia sertanejo, achava que o ritmo era comparável a uma dor de dente”, declarou Zezé.

Dupla do irmão Luciano, o cantor aproveitou a ida ao programa para falar sobre a gravidez de Graciele, e revelou que, a princípio, ela não queria ter um filho com o cantor. Foi ele quem a convenceu de tentar engravidar. “A gente estava tentando já há algum tempo. Na verdade, sou vasectomizado há 12 anos, então encontro um pouco de dificuldades para tirar os espermatozoides. Tem que ser por punção”, explicou.