Zezé di Camargo responde Rodrigo Faro e alerta: ‘Se insistir, vou mostrar’

Depois de Zezé Di Camargo dizer que “Rodrigo Faro vende até a mãe por audiência”, o apresentador do “Hora do Faro”, programa da Record TV, pediu respeito à sua mãe para o sertanejo. O cantor se pronunciou no último sábado (03), e rebateu Rodrigo dizendo que sua crítica é em razão de uma mágoa antiga.

Através do Instagram, a dupla de Luciano fez questão de ressaltar que não ofendeu à mãe do apresentador e pediu para ele não forçar um briga pública por ter provas de um problema entre eles que ainda não chegou ao conhecimento do público.

“Quando a gente fala isso, a gente não tá falando da mãe da pessoa, né! Pelo contrário, a gente tá exaltando, tá dizendo que o cara é capaz de fazer até alguma coisa pela mãe por alguma coisa. Então, Rodrigo, você sabe que não falei da sua mãe. Pelo contrário, respeito muito as mães de todo mundo. Não conheço sua mãe, mas respeito muito ela como ser humano, uma mulher, uma mãe e uma senhora que já deve ser. Enfim, não falei da sua mãe, falei de você”, disse Zezé.

“Eu tenho motivo pra falar isso, você sabe. Sua produção sabe disso há algum tempo. Se você insistir no assunto, eu vou pegar a montagem de dois programas que nós fizemos para mostrar porque eu estou falando isso. E é só todo mundo lembrar o que você fez na época da morte do nosso querido Gugu, qual foi sua atitude. Então, cara, sua mãe é um anjo como a minha e tenho o maior respeito. Você sabe muito bem que não estou usando nada contra à sua mãe”, acrescentou o músico.

Zezé terminou o desabafo desejando melhoras a Faro, que testou positivo para a Covid-19 e ainda alertou que nem sempre vale tudo pela audiência. Saúde pra você. “Que Deus te abençoe aí. Você está passando por um momento de saúde, de recuperação, mas não vamos aqui esclarecer os detalhes, não, você sabe a que eu me refiro. A internet não perdoa. Eles têm tudo gravado. Muita saúde, principalmente pra sua mãe. Eu nunca quis ofendê-la, jamais quis atacá-la. Saúde aí companheiro. Mas ó, cabeça, a vida não é só audiência não, tá. Respeito aos amigos, a gente tem que ter. Tá bom?”, concluiu.

