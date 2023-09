Zezé Di Camargo lota Vibra São Paulo, divide cena com Wanessa e homenageia Marília Mendonça

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/09/2023 - 12:30 Compartilhe

Em noite de muita emoção, na sexta, dia 1º de setembro, Zezé Di Camargo subiu ao palco do Vibra São Paulo, na zona sul da capital paulista, para apresentar um show inédito de seu projeto solo “Rústico”. Além de cantar hits do trabalho atual, o artista reviveu clássicos de sua carreira ao lado do irmão Luciano. Dividindo cena e vozes com a filha Wanessa . O sertanejo também apresentou o estreante Hugo Alvarez, que ele apadrinha como aposta no gênero. Juntos cantaram “Mentes Tão Bem”.

Prestigiado por amigos famosos, como Mariana Rios, Kika Sato, Ceará, Jade Magalhães, Maurício e Mauri, Tierry, Glenda Kozlowski e Virna do vôlei, Zezé Di Camargo foi aclamado pelo público em um espetáculo com mais de duas horas de duração. Sua família também marcou presença: além de Wanessa com Dado Dolabella, Camilla com o marido Leonardo, Emmmanoel com a esposa Glauce e, claro, a amada Graciele Lacerda, que levou a mãe e os irmãos.

Rústico – o show

A abertura do espetáculo, que tem assinatura de Júlio Loureiro, traz Zezé Di Camargo interpretando um dos maiores clássicos da carreira com o irmão Luciano, “No Dia em Que Saí de Casa”.

Com direção de Emmanoel Camargo, o show faz uma viagem no universo sertanejo. No repertório, músicas do projeto solo do artista, como “Frente Fria”, “Banalizaram”, “Pedras”, “Te Vi, bebi”, “Fraude”, “35 latas de cerveja” e “Vou ter que tomar uma”.

Como não poderia faltar, “Rústico” mostra Zezé revisitando hits de sua autoria e canções da trajetória da dupla que tem com o irmão.

Clássicos como “É o amor”, “Muda de Vida”, “Dois Corações e uma história”, Pão de mel” e “Flores em Vida” fizeram parte do setlist.

Homenagem marcante

Conhecido Brasil afora como uma das vozes mais bonitas da música nacional, Zezé Di Camargo fez o público ir às lágrimas com uma homenagem a Marília Mendonça.

Antes de interpretar “Você não é mais assim”, canção que gravou com Marília, ele saiu de cena e deixou a sensação de que quem estava chegando ali era a Rainha da Sofrência. O cantor simulou o cenário da gravação do clipe que fez com a cantora: com o microfone dela no palco e, segurando uma taça de vinho, começou a cantar e encantar a plateia. No telão, a imagem da inesquecível artista refletia mais que a saudade, a prova viva do quanto ela eternizou a sua arte e o sonho do encontro com o ídolo.

Antes de finalizar a homenagem, Zezé Di Camargo comentou que a cantora lhe disse várias vezes que era sua fã. E revelou que ele também era seu admirador.

“Foi um momento mágico tudo o que apresentei e presenciei neste show. Sou súdito dos meus fãs, sou eternamente grato a cada aplauso e coro que cada um deixou marcado na minha memória como uma das noites mais gratificantes da minha vida”, afirma Zezé Di Camargo.

