Zezé Di Camargo lança documentário gravado em sua fazenda em Goiás

03/10/2024 - 15:35

O projeto “Rústico” de Zezé Di Camargo se consagra cada vez mais como label. Além de estar em alta em todas as plataformas de áudio e vídeo, o produto virou turnê e, agora, ganha documentário. O episódio 1 de “Rústico – A Origem” será lançado nesta quinta-feira, 3, a partir das 19h. Apresentado pelo jornalista André Piunti, a série foi gravada na fazenda É o Amor, em Araguapaz, em Goiás.

Com direção de Fred Siqueira, os registros para “Rústico – a Origem” serão divididos em 2 temporadas. Cada uma de 3 episódios disponíveis no canal do YouTube de Zezé Di Camargo.

“Rústico” é mais do que o título do projeto solo de Zezé Di Camargo. É o sinônimo do estilo de vida que o cantor e compositor escolheu para viver desde que começou a pandemia. O resultado traz DVD, EPs e show, que tem percorrido o Brasil e encantou o público com muita emoção. E, agora, o documentário com mitas histórias.

“Por conta do isolamento social, provocado pela pandemia, eu me instalei na minha fazenda em Araguapaz (GO), onde criei e desenvolvi ‘Rústico’, que resgata ainda mais a minha essência de homem do campo. Eu não só declamei, como até profetizei em um poema que escrevi há alguns anos: ‘Nasci numa casa branca, fincada num pé de serra, onde canta os passarinhos e é mais bela a primavera. Sou da terra onde o mato fica verde o ano inteiro, sou do estado que pulsa o coração do brasileiro… Sou menino viajante em busca de algo mais, mas um dia eu volto e planto os meus sonhos em Goiás’. É vc o que está acontecendo”, afirma Zezé Di Camargo.