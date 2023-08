Zezé Di Camargo lança 1º EP do Projeto Rústico ao Vivo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/08/2023 - 21:34 Compartilhe

Cinco faixas, sendo uma inédita, compõem o 1º EP do Projeto Rústico ao Vivo, de Zezé Di Camargo que chega hoje, dia 3 de agosto, em todas as plataformas digitais. O trabalho solo nasceu durante o longo confinamento do cantor durante a pandemia de Covid-19, quando ele passou meses criando e refletindo em sua fazenda em Goiás.

Foi naquele contexto que nasceram novas canções, depois apresentadas em show para a gravação de um novo DVD em São Paulo, obra que agora resulta nos lançamentos da temporada, com toda a pulsação a que uma apresentação ao vivo tem direito.

Aí está “Abraça-me”, a primeira faixa de trabalho do EP, recém-lançada nas plataformas de áudio e no YouTube.

No dia 10 de agosto, será a vez de “É o Amor”, clássico dos clássicos, agora regravada em solo ao vivo. E no dia 17, quando Zezé comemora seu 61º aniversário, o presente será para o público e em dose tripla, com “Fera Mansa”, “Menina Veneno” e “Vivendo por Viver”.

“Saudade Bandida”, a quinta e última faixa do EP, virá no dia 24. Todas as canções desembarcam antes nos serviços de streaming de áudio para depois serem vistas no YouTube.

Um brinde a “Rústico ao Vivo”.

