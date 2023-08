Zeze di Camargo ganha festa surpresa durante show no Distrito Federal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/08/2023 - 11:01 Compartilhe

O sertanejo Zezé Di Camargo ganhou uma festa surpresa de sua noiva, Graciele Lacerda, que contou com a ajuda da equipe que acompanha a dupla para preparar a surpresa.

Zezé recebeu o carinho de sua equipe e familia no camarim, antes de se apresentar ao lado do irmão Luciano Camargo, na noite desta quinta-feira (17), em Brasília, no projeto “Zezé Di Camargo e Luciano Experience*. No show, os artistas cantam próximo ao público, em palco baixo e circulando entre os fãs, sendo esta a terceira apresentação neste formato e a segunda seguida no Distrito Federal.

Com direito a luzes apagadas, parabéns e bolo, Zezé Di Camargo foi surpreendido por parte da equipe técnica, da banda, sua noiva e seu irmão, Luciano Camargo, que foi o primeiro a desejar felicitações ao aniversariante durante a comemoração.

