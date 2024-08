Zezé Di Camargo faz casamento surpresa para Graciele Lacerda em chá revelação

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/08/2024 - 8:19 Para compartilhar:

Zezé Di Camargo pegou Graciele Lacerda de surpresa ao organizar uma festa de casamento em segredo para a amada, no domingo, 25. O cantor aproveitou o evento de chá revelação, em que descobriram o sexo do primeiro bebê que esperam juntos, para oficializar a união de 11 anos com a influenciadora.

“Gostaria que ninguém saísse, apesar do frio. Todas as pessoas que estão aqui fazem parte da nossa vida, são pessoas que a gente tem muita ligação e consideração. Queria aproveitar a oportunidade, já que estamos juntos. Fiquei sabendo que tem um padre aqui no meio hoje! “, iniciou o sertanejo.

“Graciele não sabe, mas, se a surpresa era pra ser grande, a gente vai fazer um serviço completo”, disse ele, chamando o padre para o local em que foi revelado que eles vão ter uma menina, que se chamará Clara.

Para o momento, Zezé convidou a mãe de Graciele Lacerda, e as duas filhas, Camilla Camargo e Wanessa Camargo, para iniciar a cerimônia de casamento.

Noivos desde 2021, os dois já falavam em se casar ainda em 2024. O casal anunciou a primeira gravidez no dia 11 de julho. Graciele foi quem compartilhou um vídeo contando a novidade. “A vida nem sempre é fácil, todos nós enfrentamos momentos que exigem superação e fé”, começou a companheira do sertanejo.