Zezé Di Camargo fala sobre dificuldade para ter filhos com Graciele Lacerda: ‘Dolorido’

O cantor Zezé Di Camargo abriu seu coração e falou sobre a dificuldade que ele e sua noiva, a influenciadora digital Graciele Lacerda, estão enfrentando para engravidar.

Em entrevista com a jornalista Mariana Morais, do Correio Braziliense, publicada nesta terça-feira, 03, o artista fez um desabafo detalhando o tratamento, e revelou se cogita a possibilidade de adotar uma criança.

Não é de hoje que o casal tenta, sem sucesso, o método de fertilização in vitro. Segundo o cantor, as dificuldades se dão pelo fato dele ter passado por uma vasectomia no passado.

“A gente está na expectativa. Na verdade, eu sou vasectomizado”, confessou ele.

“Então ela não engravida por vias normais do casal. Eles têm que tirar de mim, com uma punção, o esperma. Esse procedimento é feito com uma agulha que injeta (nos testículos), puxa sugando (os espermatozóides), e é bem dolorido, inclusive”, relatou o sertanejo.

“E aí eles juntam (os espermas) com os óvulos da mulher, que também são retirados, e transformam em embriões para, então, colocar no útero da mulher. Então, desse jeito é mais difícil o embrião sobreviver, mas a gente está na expectativa”, disse.

Sobre adoção, Zezé revelou que não descarta a possibilidade.

Graciele e Zezé estão em tratamento desde o ano passado. Ela contou que a decisão de ter filhos demorou por conta do início um tanto quanto conturbado do relacionamento dos dois.

“Demorou muito para ajeitar as coisas e isso fez com que eu protelasse, que eu bloqueasse essa vontade de ter filhos”, contou ela.

Zezé e Graciele estão juntos há 11 anos. A jornalista nunca realizou o sonho de ser mãe. Já o cantor é pai Wanessa, Camilla e Igor, frutos do antigo relacionamento com Zilu Godoy.

