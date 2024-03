Zezé Di Camargo aponta ‘falta de vontade’ em quem não chega aos 60 anos com seu ‘shape’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/03/2024 - 8:03 Para compartilhar:

Zezé Di Camargo, de 61 anos, atualizou o feed do Instagram na madrugada desta segunda-feira, 11, com uma foto no espelho. Na imagem, o cantor usa regata e bermuda, evidenciando o corpo.

Na legenda, Zezé destacou “falta de vontade” em quem não chega aos 60 anos com o mesmo shape dele. “Se você acha que por você ter 60 anos, você não pode ser assim, me desculpe: é falta de cumplicidade e vontade”, escreveu.

A publicação está rendendo elogios de fãs. Contudo, um seguidor apontou que “falta de dinheiro” também é um empecilho para manter o físico como o de Zezé. Outros destacaram que o cantor tem boa genética, fator que colabora para o shape.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias