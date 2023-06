Zezé Di Camargo e Zilu Godoi são fotografados batendo papo em aniversário de neto

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/06/2023 - 1:59 Compartilhe

Zezé Di Camargo e Zilu Godoi mostraram que superaram as diferenças e convivem bem. Na última quinta-feira (15), o cantor e a ex-mulher foram flagrados conversando durante a festa de aniversário do neto, João Francisco (9), filho de Wanessa Camargo.

Os dois, que foram casados por 32 anos e se separaram de forma polêmica em 2014, foram fotografados pelo apresentador Gui Artístico batendo papo de forma aparentemente amigável. Vale lembrar que, à época do divórcio, o cantor e Zilu chegaram a brigar pela divisão dos bens do casal.

Além disso, Graciele Lacerda, atual noiva de Zezé — que também estava presente na festa — foi apontada como pivô do divórcio. A separação litigiosa também gerou briga entre os filhos do casal, que tomaram o lado do pai.

“A maturidade me permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade”, escreveu o apresentador, na legenda da publicação.

