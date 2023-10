Zezé Di Camargo e Luciano recebem Marina Ruy Barbosa em noite de estreia no Rio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/10/2023 - 11:08 Para compartilhar:

Nesta sexta, dia 20, Zezé Di Camargo e Luciano apresentaram “Novos Tempos” pela primeira vez no Rio de Janeiro. Como cenário, o Qualistage, na Barra. Na plateia vip, ao lado dos pais Paulo e Gioconda, Marina Ruy Barbosa levou o novo namorado Abdul Fares. Graciele Lacerda também prestigiou o noivo e se encantou com a alegria contagiante de Angelina Ksyvicks, mãe da apresentadora Angélica. Teve mais: os empresários Bernardo Amaral e Alexandre Accioli e Bernardo Portugal, executivo da Globo.

Com ingressos esgotados, a dupla embalou os fãs e amigos com muito romantismo, durante duas horas e 50 minutos. No repertório, hits como “Muda de Vida”, Você vai ver”, “Saudade Bandida”, “Dois Corações e uma história”, “Sem Medo de Ser Feliz”, “Flores em Vida”, “Me leva pra casa”, “Menina Veneno”, “Dou a vida por um beijo”, “Tarde demais” e, claro, “É o amor”. Eles ainda apresentaram um quadro de “modões” com “Estrada da Vida” e “Ainda ontem chorei de saudade”, entre outros clássicos.

A sintonia entre os irmãos refletia na interação com o público, que fez coro a todos os sucessos do início ao fim. Muitos casais, como Marina Ruy Barbosa e Abdul, levantavam e dançavam durante as músicas mais animadas. Os irmãos também colocaram no palco o fã-mirim Gabriel Arruda, de seis anos, que cantou com eles (acertando toda a extensa letra) “No dia em que sai de casa”.

Neste contexto e por tanta referência, conquistando novos admiradores e sendo enaltecidos por fãs-raiz, a dupla mais romântica do Brasil mostrou brilhantemente a sua nova turnê ao Rio de Janeiro, com um show totalmente inédito, mas com um nome tão simbólico: “NOVOS TEMPOS”. Afinal, lá se vão pouco mais de três décadas desde que a música que alçou os artistas ao sucesso chegou à rádio Terra de Goiânia (GO), em uma singela fita K-7 levada por Seu Francisco Camargo, pai de Zezé Di Camargo e Luciano. É o amor…

