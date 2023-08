Zezé Di Camargo e Luciano lançam turnê em São Paulo e recebem família e amigos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/08/2023 - 12:54 Compartilhe

Na última sexta (4/8), Zezé Di Camargo e Luciano estrearam a turnê “Novos Tempos“, no Espaço Unimed, em São Paulo. Durante pouco mais de três horas, a dupla apresentou um show especial, relembrando grandes sucessos, tendo os fãs, amigos e familiares como coro.

Na plateia vip, Sílvia Abravanel com o noivo Gustavo Moura, Sylvia Design, Carlos Tramontina e sua mulher Rosana, Gabriela Cabrini, Carolina Ferraz, Juliane Massaoka, Luciana Vendramini e Wendel Miranda. Na fila do gargarejo, Graciele Lacerda, Flávia Camargo, as gêmeas Isabella e Helena, Nathan Camargo e sua esposa Isabela.

“Eu digo que essa turnê tem o nome ideal: ”Novos Tempos’, porque o amor resume o que levamos ao nosso público. E amar se conjuga, sim, em todos os tempos”, afirma Luciano.

Para Zezé Di Camargo, é motivo de muita realização e gratidão, reconhecer na plateia fãs que os acompanham há 32 anos. “Ver todos eles cantando todos os nossos sucessos é ter a certeza de que somos amados. Me sinto pleno”.

“Novos Tempos”

Nem Zezé Di Camargo e Luciano sabem muito bem como é que 30 anos se passaram desde que “É o Amor” se consagrou de Norte a Sul do país, sendo, de tempos em tempos, regravada pelas vozes mais plurais da Música Brasileira. Por mais planejamento que tenham traçado nessas décadas, parece espantoso até para eles o fato de estarem em voga de modo tão constante, por todo esse tempo, período que parece um grão na história da humanidade, mas que tem absoluta relevância no quebra-cabeça da vida da gente.

Neste contexto e por tanta referência, a dupla mais romântica do Brasil retornou ao Espaço Unimed, dia 4 de agosto, com um show totalmente novo, mas com um nome tão simbólico : “NOVOS TEMPOS”. Afinal, lá se vão pouco mais de três décadas desde que a música que alçou os artistas ao sucesso chegou à rádio Terra de Goiânia (GO), em uma singela fita K-7 levada por Seu Francisco Camargo, pai de Zezé Di Camargo e Luciano. De lá pra cá, a canção composta por Zezé acumula mais de 70 regravações, incluindo intérpretes que a lançaram em hebraico e russo, somando mais de 1 bilhão de execuções no mundo, segundo dados do ECAD.

No embalo deste clássico hit, os irmãos apresentaram um espetáculo memorável ao público de uma das mais conceituadas casas do Brasil.

Com muitas imagens em telões e efeitos de luzes, “Novos Tempos” faz uma viagem no tempo. “Começamos com ‘Saudade Bandida’, pois, como dizem, faz parte da playlist dos fãs raiz. Trouxemos aquelas canções que não necessariamente foram trabalhadas nas rádios, de 1991 para cá, mas que o público gosta, sempre cantou e pede nos shows’, contaLuciano.

Já Zezé Di Camargo, que assina o repertório com o produtor musical Roger Dias, destaca que as músicas ganharam novos arranjos de sucessos que marcaram vidas e histórias. “O público pode contemplar um pedacinho de cada época da dupla. Agora em novos tempos”.

A PLAYLIST DA NOVA TURNÊ:

1 SAUDADE BANDIDA

2 FERA MANSA

3 SONHO DE AMOR

4 DOU A VIDA POR UM BEIJO

5 VIVENDO POR VIVER

6 VOCÊ VAI VER

7 TOMA JUÍZO / PRECISO SER AMADO

8 PRA MUDAR MINHA VIDA

9 TARDE DEMAIS

10 TÃO LINDA E TÃO LOUCA / FAZ MAIS UMA VEZ COMIGO

11 COMO UM ANJO

12 PRA NÃO PENSAR EM VOCÊ

__________ MODÕES_________

13 ESTRADA DA VIDA

14 DO OUTRO LADO DA CIDADE

15 DOIS CORACÕES E UMA HISTÓRIA

16 SEM MEDO DE SER FELIZ

17 ME LEVA PRA CASA

18 A FERRO E FOGO

19 MENINA VENENO

20 NA HORA H

21 MENTES TÃO BEM

22 É O AMOR

23 NO DIA EM QUE EU SAÍ DE CASA

24 FLORES EM VIDA

25 MEXE QUE É BOM

