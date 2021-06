Zezé Di Camargo compra iate de R$ 2,5 milhões

Zezé Di Camargo se tornou um dos donos do maior barco de cotas da América Latina. O cantor irá dividir a embarcação com outros proprietários. De acordo com o jornalista Léo Dias, do portal Metrópoles, o artista desembolsou R$ 2,5 milhões para comprar uma cota do iate, modelo Ferretti 80 Luxury, com 80 pés e 4 suítes.

O irmão de Luciano até cogitou comprar um barco para chamar seu, no entanto, achou que não valeria a pena gastar R$ 8 milhões, valor interino completo da embarcação, já que não passa muito tempo em Itapema, em Santa Catarina.

“Essa região do país é linda e com certeza vou desfrutar muito do iate quando estiver por aqui”, disse Zezé ao jornalista.

Ainda segundo a publicação, o artista poderá desfrutar o barco como serviço a bordo, contando com um chef de cozinha, manutenção e gestão da embarcação, dividindo os custos com os demais proprietários.

