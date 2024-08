Zezé Di Camargo completa 62 anos; relembre momentos marcantes da vida do cantor

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/08/2024 - 10:00 Para compartilhar:

“É o amo-o-or…” Faz muito tempo que a canção sertaneja contagiou o público, mas, ao mesmo tempo, a letra que veio para ficar ainda está tão presente que parece que 1991 foi ontem. Naquela época, Zezé Di Camargo, no auge de seus 29 anos, acompanhado por seu irmão Luciano, 11 anos mais jovem, nem imaginava que ele se tornaria uma das vozes mais importantes da música sertaneja brasileira.

Neste sábado, 17 de agosto, o goiano batizado Mirosmar José de Camargo celebra seu aniversário de 62 anos. E para comemorar a data, a IstoÉ Gente relembra momentos marcantes da carreira e da vida do artista.

Em mais de três décadas de estrada, a dupla sertaneja Zezé Di Camargo & Luciano acumulou cerca de 50 milhões de álbuns vendidos e dezenas de sucessos que marcaram gerações, embalaram romances e fizeram parte da trilha sonora de novelas e filmes.

2 Filhos de Francisco

Zezé é o mais velho dos nove filhos do casal Helena e Francisco, sendo apenas duas mulheres, e Luciano o mais novo. O público conheceu a dupla quando o sucesso “É o amor” estourou, em 1991, mas o caminho trilhado para chegar até ali foi longo, e contado através do filme “2 Filhos de Francisco”, lançado em 2005 e que mostra o esforço do pai, então lavrador no interior de Goiás, para fazer os sertanejos vencerem na música. A história lembra que Zezé começou a cantar ainda criança, ao lado de seu irmão Emival, falecido em 1975, aos 11 anos de idade, em acidente de carro, quando eles formavam a dupla Camargo e Camarguinho. Tempos mais tarde, Welson David de Camargo, que adotou o nome artístico de Luciano, formou a dupla que um ano depois viria a conquistar o país.

O filme foi indicado a 11 categorias no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, em 2006, vencendo quatro delas: Melhor Ator para Ângelo Antônio; Melhor Ator Coadjuvante para José Dumont, Melhor Atriz Coadjuvante para Paloma Duarte e Melhor Som.

Casamento

O filme também conta a história de amor do então promissor cantor com aquela que viria a se tornar sua esposa e mãe de seus filhos. Zezé e Zilu Camargo se casaram em 1982, quando ele tinha 19 anos e ela, 23. Na época, ainda muita antes de formar a dupla sertaneja de sucesso, ele já se apresentava nos palcos. Dessa união, nasceram a cantora e ex-BBB Wanessa, a atriz Camilla Camargo e o produtor musical Igor.

A união durou 30 anos e chegou ao fim em 2012, em meio a acusações de que a esposa teria sido traída pelo cantor. Em entrevistas, Zezé chegou a declarar que “passava o rodo, mesmo”, se referindo a relações extra conjugais.

O artista tem como companheira a jornalista Graciele Lacerda, com quem teria se envolvido ainda quando estava casado. O relacionamento, porém, somente foi assumido em 2014. Agora, ele se prepara para ser pai pela terceira vez. Após várias tentativas de engravidar por fertilização in vitro, ela anunciou estar à espera do primeiro filho do casal.

Polêmicas

Dificilmente se chega aos 62 anos de vida, sendo mais da metade de sucesso nacional da música, sem se envolver em polêmicas. No caso de Zezé, polêmica parece ter se tornado quase uma necessidade nos últimos tempos.

A família de Zezé se viu no meio de uma troca de farpas que se tornou pública em outubro do ano passado. Sua nora, a arquiteta Amabylle Eiroa, expôs que Graciele Lacerda administraria um perfil falso no Instagram chamado “prisciladantas568” através do qual ataca familiares do artista. O desentendimento, após colocar pai e filho em lados opostos, com cada um defendendo suas respectivas companheiras, chegou até a Justiça.

Em meio ao racha familiar, Zezé deu algumas declarações polêmicas que afetaram diretamente sua ex-esposa e, claro, causaram indignação no internauta. Durante uma entrevista, o cantor relembrou o seu primeiro casamento e afirmou que somente aceitou subir ao altar porque Zilu estava grávida. A socialite rebateu lembrando que os dois estavam noivos e se preparando para casal quando aconteceu a gravidez, que apenas antecipou a data.

Mais recentemente, o cantor causou um rebuliço na web ao dizer que mulher feia tem que ser traída, justificando a atitude de parceiros infiéis.

A dupla sertaneja vai acabar?

Não é de hoje que surgem especulações sobre o futuro de Zezé Di Camargo & Luciano, o que poderia ser considerado natural, após tantos anos de carreira. A segunda voz da dupla anunciou, há alguns anos, tem projeto solo na música gospel, o que reacendeu rumores de separação. Os dois, porém, sempre negaram que o fim estava próximo.

Já na semana passada, o comportamento dos irmãos chamou atenção da mídia, durante um show no Rio de Janeiro, reforçando rumores de que a dupla não ia nada bem. Eles chegaram ao local do evento e falaram com a imprensa separadamente, um antes do show, o outro ao final da apresentação.

Falha na voz

Também não é de hoje que uma das vozes mais marcantes da música sertaneja brasileira ameaça parar de encantar o público. Há alguns anos, o cantor virou meme ao interpretar a canção How Can I Go On, um clássico dos anos de 1990 nas vozes de Freddie Mercury e Montserrat Caballé. O resultado ficou aquém do original, e os internautas relataram imagens do próprio líder do Queen ironizando uma situação indefinida e colocaram como sendo em referência à interpretação de Zezé.

No mês passado, Zezé fez um desabafo sobre as críticas que recebe quando sofre uma falha na voz durante um show. O sertanejo disse reconhecer que desafinou em algumas apresentações mais recentes por não conseguir mais atingir certas notas musicais, como fazia no passado.

Em entrevista para o canal de André Piunti no YouTube, que foi ao ar em julho, o sertanejo disse ser injusto que as pessoas esperarem dele o mesmo desempenho.

“Você não pode exigir do ser humano a mesma performance de quando tinha 20 e poucos anos, 30 anos. Eu tenho 61 anos, a diferença é muito grande”, disse ele.

“Não dá para comparar e querer exigir de mim a mesma performance cantando nos mesmos tons”, lamentou.

