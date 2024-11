Zezé Di Camargo chega em seu navio e se emociona ao ser recebido com fãs cantando ‘É O Amor’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/11/2024 - 17:02 Para compartilhar:

Vestido de capitão, ao lado da sua esposa Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo embarca em seu navio neste sábado, 16 de novembro, no Porto de Santos. Ao entrar, ele foi recepcionado pelo comandante do MSC SEAVIEW, e foi ovacionado por milhares de fãs que se debruçavam da varanda dos andares que compõe transatlântico. Emocionado, o artista brindou com o comandante e ergueu as mãos em forma de agradecimento a todos os tripulantes.

+Zezé Di Camargo completa 62 anos; relembre momentos marcantes da vida do cantor

+Zezé Di Camargo se desculpa por desafinar em show e justifica: ‘Fiquei bêbado’

A banda do cantor estava no sexto andar do navio e animou todos os presentes. Vale ressaltar que o MSC SEAVIEW está em águas brasileiras pela primeira vez. Por falar em estreia, o comandante do cruzeiro discursou ao receber o sertanejo afirmando que nunca desceu para receber nenhum artista.

“Nunca desci para ver nenhum cantor, mas vim aqui para te conhecer.”

A programação do Navio do Zezé traz, além do espetáculo do anfitrião, Paula Fernandes, Wanessa Camargo, César Menotti e Fabiano, Bruno e Marrone, e Pedro Paulo e Alex, até dia 19 de novembro, passando por Angra dos Reis e Búzios.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Navio do Zezé (@naviodozeze)