Zezé Di Camargo apresenta EP2 do seu projeto “Rústico”

Nesta quinta-feira, 31/8, Zezé Di Camargo lançou o EP 2 do seu trabalho solo, “Rústico”, em todas as plataformas digitais. Amanhã , 1/9, dia da estreia do show que leva o nome do seu projeto, o cantor mostra, no YouTube, o videoclipe de “Amor Anestésico”, que faz parte do álbum gravado em julho do ano passado, na Villa JK, em São Paulo.

O EP 2 traz a versão ao vivo do DVD em questão e conta com 5 fachas. A saber: “Amor anestésico”, “Faz mais uma vez comigo”/”ME leva pra casa”, “Cada volta é um recomeço”, “Dou a vida por um beijo” e “Te vi bebi”.

