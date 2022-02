Zeudi Di Palma conquista Miss Itália 2021

VENEZA, 14 FEV (ANSA) – A modelo Zeudi Di Palma, de 20 anos de idade, conquistou o concurso Miss Itália 2021, cuja final aconteceu em Veneza e foi transmitida ao vivo através da plataforma Helbiz no domingo (13).

A italiana, que é estudante de sociologia, conseguiu participar da competição por meio do título conquistado no Miss Nápoles, cidade onde nasceu.

Na final da edição nacional do concurso, Di Palma derrotou as rivais Gabriella Bagnasco (Basilicata) e Lorena Tonacci (Campânia). A decisão também foi marcada por um erro do júri, que eliminou equivocadamente a napolitana.

“Parabéns a Zeudi Di Palma, vencedora do Miss Itália 2021, orgulho de Scampia e de toda Nápoles. Esperamos por você no Palazzo San Giacomo”, escreveu o prefeito de Nápoles, Gaetano Manfredi.

O concurso, que homenageou os 1600 anos da fundação de Veneza, aconteceu de uma maneira diferente, pois foi excluído o tradicional desfile de trajes de banho, das faixas e dos números das concorrentes. Além disso, a nova estrutura teve como base três princípios: criatividade, sustentabilidade e bem-estar.

A última vez que uma participante da região da Campânia venceu o concurso foi em 1986, quando Roberta Capua faturou o título do evento. (ANSA).

Saiba mais