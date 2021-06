Zenit, da Rússia, se aproxima da contratação do meia Claudinho, do Bragantino Jogador de 24 anos, que está a serviço da Seleção Olímpica, recebe proposta de aproximadamente R$ 100 milhões, e fica perto de dar adeus ao Massa Bruta

Craque, revelação, melhor meia e autor do gol mais bonito do Campeonato Brasileiro de 2020, o meia-atacante Claudinho, do Red Bull Bragantino, está perto de deixar o clube paulista. Alvo do mercado europeu, o jogador de 24 anos está perto de acertar sua transferência para o Zenit, atual campeão russo.

De acordo com informações do “UOL”, o clube do leste europeu ofereceu uma nova proposta no valor de 15 milhões de euros (R$ 93 milhões), e está confiante no acerto da transferência. Além deste valor fixo, a equipe paulista pode receber um valor extra em metas atingidas pelo atleta.

Segundo o portal, restam poucos detalhes para a negociação ser concretizada. O Bragantina deseja manter uma porcentagem nos direitos econômicos de Claudinho, visando uma negociação futura, ou então com uma mais-valia (lucro em cima da hipotética venda).

Convocado para os amistosos da Seleção Olímpica, Claudinho está cotado para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, entre julho e agosto. No sábado, o Brasil enfrenta a seleção de Cabo Verde. Na terça-feira, o adversário será a Sérvia.

