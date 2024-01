Zenit anuncia a contratação do zagueiro Nino, ex-Fluminense, e do corintiano Pedro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/01/2024 - 20:44 Para compartilhar:

O torcedor do Zenit ganhou nesta quinta-feira mais dois reforços vindo do futebol brasileiro. O clube de San Petersburgo anunciou as contratações de Nino, ex-zagueiro do Fluminense, o do atacante Pedro, do Corinthians. Eles se juntam aos compatriotas Rodrigão, Du Queiroz, Claudinho, Mantuan e Douglas Santos.

“Nino chega ao Zenit vindo do Fluminense. O zagueiro brasileiro chega com contrato que vai até o fim da temporada 2027/28”, anunciou o Zenit em seu site oficial. Para ter um dos destaques do futebol verde e amarelo, o clube desembolsou aproximadamente R$ 26,9 milhões.

“O zagueiro central ingressou originalmente no Fluminense por empréstimo, mas a mudança rapidamente se tornou definitiva, e ele fez mais de 200 partidas pelo clube, além de marcar 12 gols e dar 5 assistências. Como capitão, ele levou o time à Copa Libertadores em 2023, derrotando o Boca Juniors na final”, frisou o Zenit, definindo o reforço.

Ainda destacou suas convocações à seleção brasileira. “Ele fez parte da seleção olímpica brasileira que conquistou o ouro nas Olimpíadas de Tóquio, jogando ao lado dos astros do Zenit, Malcom e Claudinho. Em novembro de 2023 conquistou sua primeira taça internacional pelo país e em dezembro integrou o time do Fluminense que foi vice-campeão diante do Manchester City no Mundial de Clubes da Arábia Saudita. Bem-vindo a São Petersburgo, Nino!”

Pedro já havia sido contratado do Corinthians no meio de 2023, mas somente nesta quinta-feira ocorreu a oficialização por parte dos russos. “Pedro chega ao Zenit vindo do Corinthians. Exercemos nosso direito de compra do jovem brasileiro.”

O campeão russo anunciou ainda que a apresentação do atacante ocorrerá no dia 12 de janeiro e que está “muito satisfeito em recebê-lo.” O jovem chega inicialmente para ser uma opção ofensiva na equipe. Ela já havia se despedido do Corinthians no fim do ano.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias