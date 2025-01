Zendaya está ‘super animada’ para casamento com Tom Holland

O noivado de Zendaya e Tom Holland veio à tona apenas dias atrás, durante a premiação do Globo de Ouro, quando a estrela apareceu com um deslumbrante anel de diamante na mão esquerda. E, aparentemente, o planejamento do casamento já está a todo vapor. A artista, que foi indicada ao prêmio pela atuação no filme ‘Challengers’, é a mais empolgada de todos. A informação foi divulgada pela revista ‘Life & Style Magazine’.

Uma fonte confirmou à revista que a atriz “está super animada com o planejamento do casamento dos seus sonhos. Ela sempre quis ser uma noiva de verão”.

Mesmo que os dois não tenham pressa para oficializar o matrimônio, o contato afirma que o casal já está pensando onde realizar a cerimônia.

“Eles já ficaram em dúvida se fariam um casamento em um destino na Itália, ambos adoram essa ideia, ou em uma luxuosa propriedade privada em Los Angeles com vista para o oceano. Eles podem acabar fazendo as duas coisas”, complementou a fonte.

Zendaya e Holland formaram par romântico na saga ‘Homem Aranha’, da Marvel, tornando os ainda mais marcante em Hollywood.

A grande expectativa é sobre o vestido da noiva. Zendaya é considerada uma das maiores ícones fashion do cinema atualmente, com looks de tirar o folego no tapete vermelho, então a esperança do público é sobre um vestido marcante.

A fonte afirma que o estilista da atriz, Law Roach, “já têm um livro de ideias cheio de looks de todos os designers”, e que podemos esperar múltiplas “mudanças ao longo da celebração”.

Apesar da animação dos fãs, o casal ainda não fez nenhum anúncio público sobre o noivado. O anúncio do casamento foi feito pelo jornal ‘TMZ’ no inicio de janeiro, onde afirmava que Tom Holland teria pedido a mão da amada durante o fim de 2024.