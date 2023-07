Zema compartilha frase atribuída a Mussolini sobre restrição à liberdade

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/07/2023 - 12:31 Compartilhe

O governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) publicou uma frase atribuída a Benito Mussolini, ditador italiano morto em abril de 1945. “Fomos os primeiros a afirmar que, quanto mais complexa se torna a civilização, mais se deve restringir a liberdade do indivíduo”, diz o texto postado em seu story no Instagram neste sábado, 1.º, ao lado da legenda de “bom dia”.

Mussolini foi um personagem central na história do fascismo europeu. Chamado de Il Duce (o líder), ele comandou a Itália por 22 anos e inspirou Adolf Hitler.

A mensagem foi compartilhada pelo governador um dia após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarar a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Zema, que apoiou Bolsonaro na eleição de 2022, é tomado pela direita como um dos nomes que pode concorrer à Presidência em 2026.

Zema costuma publicar frases “motivacionais” diárias em seu Instagram. Ainda neste sábado, compartilhou mensagem atribuída ao filósofo grego Epiteto: “Eis o nascimento da tragédia: quando os idiotas se deparam com as incertezas da vida”, escreveu.

Em entrevista ao jornal O Tempo publicada na sexta-feira, 30, Bolsonaro afirmou, porém, que Zema é uma opção para concorrer ao Planalto, mas apenas a partir de 2030. Também disse que o governador mineiro tem “direito de sonhar” com a Presidência.

Em segundo mandato, Zema pertence a uma ala do Novo mais próxima do bolsonarismo, mas não é visto pelo eleitorado como um radical. Como mostrou a Coluna do Estadão, o governador mineiro está desde o começo do ano no radar de Valdemar Costa Neto, com vistas à eleição de 2024 – quando o País terá disputas municipais -, e busca distância do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ratificando seu lugar de oposição.

A proximidade de Zema com Bolsonaro e a oposição a Lula mudaram a balança dentro do Novo, que suspendeu um dos seus fundadores, João Amoêdo, por causa da declaração de voto no petista na eleição passada. Diante da pressão dos pares e da declarada insatisfação com os rumos que a sigla tomou, o ex-candidato à Presidência deixou o Novo. Na época, em entrevista ao Estadão durante o período eleitoral, Zema negou o rótulo de bolsonarista.

‘Colecionador de frases’

Ao Estadão, a assessoria de Zema afirmou que “o governador é um colecionador de frases, então ele sempre compartilha de várias personalidades e não significa concordância, como nesse caso acima”. Em nota, disse ainda que o governador é um “defensor das liberdades individuais” e que a citação era um “alerta sobre os riscos de um Estado inchado”. O ex-presidente Bolsonaro e o julgamento no TSE não foram mencionados.

Confira a nota na íntegra:

O governador Romeu Zema é um defensor das liberdades individuais, incluindo o direito de ir e vir e o acesso à propriedade privada, as eleições livres, condições possibilitadas apenas pela democracia. A citação em questão foi postada como um alerta sobre os riscos de um estado inchado, com altas cobranças de impostos e gastos desregulados, mas sem capacidade de investimentos básicos para a população. Este cenário significa, na prática, que quanto mais burocrático e complexo o estado for, maiores serão os riscos de colocar em xeque as liberdades de todos os brasileiros. O governador Romeu Zema reafirma seu compromisso com a democracia e com um estado que sirva às necessidades do povo, sobretudo, sempre com o intuito de melhorar a vida dos cidadãos.

