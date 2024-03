Zema chega ao Planalto para discutir com Lula e Haddad dívida de MG

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/03/2024 - 17:56 Para compartilhar:

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), chegou perto do fim da tarde desta quarta-feira, 6, ao Palácio do Planalto para reuniões com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governador discutirá com a cúpula do Executivo federal a dívida de seu Estado com a União e os desdobramentos do desastre causado por rompimento de barragem em Mariana em 2015.

Serão duas reuniões. Na primeira, ele se encontra com Lula e com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Depois, já no período da noite, ele discutirá detalhes da renegociação da dívida com o ministro Fernando Haddad.

Zema e Lula são adversários políticos. Eles estiveram no mesmo evento público no início de fevereiro, mas até agora não haviam tido uma reunião fechada.

