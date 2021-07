Zélia Duncan vai se casar com a ex-mulher de Jô Soares

Zélia Duncan, de 56 anos, vai se casar com a namorada, Flávia Soares, de 57 anos, ex-mulher de Jô Soares. De acordo com informações do jornal Extra, as duas já moram juntas desde o início da pandemia do coronavírus, em março de 2020.

+ Zélia Duncan detona Marina Ruy Barbosa por festa na pandemia: ‘É o fim da picada’

+ ‘Jamais faria isso’, diz marido de Joice, ao negar ter agredido a mulher

+ ‘Sempre tivemos uma vida confortável’, diz irmão de ‘Gatinha da Cracolândia’

O casal, que já namora há cinco anos, está morando no apartamento da designer gráfica em São Paulo. Antes da pandemia, Zélia morava na Urca, no Rio de Janeiro.

Flávia Soares é ex-mulher de Jô Soares, com quem ficou casada por 15 anos. Mesmo com a separação, os dois continuaram bons amigos. “Foi uma separação que não deu certo. Estamos sempre juntos”, brincou Jô em uma entrevista de 2018 citada pelo Extra.

Antes de começar a namorar Flávia, Zélia era casada com a atriz Claudia Netto.

Em seu perfil do Twitter, a cantora ironizou, mas confirmou a informação na tarde de sábado (24). “Hoje saiu uma notícia, dizendo que vou casar… esse povo além de não ter o que fazer, fica dando notícia velha! Tô gargalhando aqui!”, escreveu ela.

Hj saiu uma notícia, dizendo q vou casar… esse povo além de não ter o q fazer, fica dando notícia velha! Tô gargalhando aqui! — Zélia Duncan 🏳️‍🌈 (@zeliaduncan) July 24, 2021

Veja também