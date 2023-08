Zelensky volta a criticar posição de Lula sobre guerra

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/08/2023 - 9:01 Compartilhe

LISBOA, 30 AGO (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou mais uma vez a posição de seu homólogo Luiz Inácio Lula da Silva sobre a invasão russa, mas disse que gostaria de ter o Brasil “integralmente” ao lado de Kiev.

O governo brasileiro condena a guerra, porém tem dito que um eventual plano de paz precisa ser negociado com a Rússia, ao passo em que a Ucrânia se recusa a sentar-se com Moscou enquanto tiver territórios ocupados.

“Precisamos antes de tudo do Brasil, um país com influência no território da América Latina. E quero muito que o Brasil esteja integralmente ao nosso lado”, declarou Zelensky em entrevista à emissora estatal portuguesa RTP, após ser questionado sobre o posicionamento de países lusófonos.

No entanto, segundo o presidente, o governo brasileiro tem apresentado “contradições”. “O presidente Lula deve perceber claramente que a guerra é na Ucrânia, não é na Rússia, nem no Brasil, nem na África, nem nos Estados Unidos. As vítimas são os ucranianos, não são os brasileiros, nem os outros europeus, nem os americanos. Para dizer algo, é necessário perceber quem é a vítima e quem é o agressor”, acrescentou.

Zelensky ainda disse que a fórmula de paz proposta pela Ucrânia não é unilateral e que Kiev está aberta a receber sugestões, mas desde que não se baseiem na concessão de territórios para a Rússia. “Isso não é coerente com nossos pensamentos e não é compatível com o respeito à nossa integridade territorial e soberania”, ressaltou. (ANSA).

