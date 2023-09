Zelensky visita Washington para pedir que EUA continue apoiando Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/09/2023 - 14:35 Compartilhe

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, advertiu o Congresso dos Estados Unidos, nesta quinta-feira (21), que perderá a guerra contra a invasão russa se Washington cortar bilhões de dólares em ajuda a Kiev.

O líder do Senado, o democrata Chuck Schumer, um forte defensor do apoio à Ucrânia, assim como o presidente Joe Biden, afirmou que Zelensky havia lhe dito, “se não recebermos a ajuda, perderemos a guerra”.

Com semblante sério e vestindo seu habitual uniforme militar, Zelensky foi recebido pelos líderes dos partidos Republicano e Democrata no Congresso, onde se debate uma nova ajuda militar e humanitária para seu país. Ele declarou aos jornalistas que tem mantido “um diálogo muito bom” com os parlamentares.

Na sequência, o presidente ucraniano seguiu para o Pentágono e será recebido, junto com sua esposa, por Joe e Jill Biden, às 16h (horário de Brasília).

À noite, um ataque noturno russo “maciço” contra várias localidades ucranianas deixou três mortos em Kherson, no sul, e sete feridos em Kiev, a capital do país.

O clima mudou desde que o presidente visitou a capital americana em 21 de dezembro de 2022, pela primeira vez desde a invasão russa em fevereiro do mesmo ano. À época, a visita aconteceu em segredo. Agora, a sensação de urgência desapareceu, e a oposição republicana assumiu o controle da Câmara Baixa.

De qualquer modo, seu discurso aos congressistas recebeu duas ovações de pé, informou o senador democrata Chris Murphy no X (antigo Twitter). E, segundo o republicano Michael McCaul, presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara de Representantes, Zelensky afirmou “estar vencendo” no terreno.

“Perguntei a ele: do que você precisa? Qual é seu plano para a vitória?”, acrescentou o congressista, que acredita na aprovação de uma nova ajuda de US$ 24 bilhões (em torno de R$ 118 bilhões na cotação atual). E isso apesar das árduas negociações com os republicanos, cujo líder na Câmara, Kevin McCarthy, está sob pressão da ala mais conservadora de seu partido para cortar o fornecimento a Kiev.

O risco de paralisação orçamentária no Estados Unidos complica ainda mais a situação, caso os parlamentares não cheguem a um acordo antes de 1º de outubro sobre ao menos uma lei provisória.

Um dos obstáculos nas negociações é o orçamento dedicado à ajuda militar e humanitária à Ucrânia.

É “vital” que o Congresso desembolse os 24 bilhões de dólares solicitados pelo Executivo para apoiar os ucranianos, afirmou na quarta-feira o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby.

O presidente americano está consciente do perigo de perder o impulso, à medida que a guerra se prolonga, e o inverno se aproxima.

“A Rússia acredita que o mundo vai se cansar e deixá-la destruir a Ucrânia sem consequências”, advertiu na terça-feira na ONU o presidente americano, candidato à reeleição em 2024.

Durante uma sessão extraordinária do Conselho de Segurança da ONU, na quarta, Zelensky denunciou a “agressão criminosa” de Moscou e o “bloqueio” do órgão da ONU por causa do direito de veto russo.

“Estamos na linha de chegada”, destacou o presidente ucraniano em entrevista à rede CNN, depois que autoridades americanas expressaram, sob anonimato à imprensa dos EUA, reservas em relação à estratégia militar ucraniana.

Biden quer “ter uma ideia do que se passa no campo de batalha”, mas também “dizer muito claramente ao presidente Zelensky que estaremos com eles o tempo que for necessário”, afirmou Kirby na quarta-feira.





A visita do presidente ucraniano gerou especulações sobre um novo anúncio de ajuda militar americana.

Zelensky admitiu, em declarações à CNN, que sofreria “uma certa decepção” se deixar Washington sem a promessa de receber mísseis táticos de longo alcance ATACMS.

Por enquanto, a Casa Branca segue com cautela. O envio de mísseis “não está excluído”, destacou Kirby, mas “nenhuma decisão foi tomada até agora”.

