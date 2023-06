Zelensky visita região de Donetsk, próxima ao front no leste da Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/06/2023 - 12:47 Compartilhe

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, visitou, nesta segunda-feira (26), as imediações da linha de frente de batalha na região de Donetsk, no leste do país, parcialmente ocupada pelas forças russas.

Segundo um comunicado divulgado por seu gabinete, o presidente visitou unidades militares envolvidas nos combates perto da cidade de Bakhmut e se reuniu com soldados que descansavam em um posto de gasolina.

Zelensky conversou com soldados e oficiais do Grupo Operacional e Estratégico Khortytsia, que opera na frente leste da Ucrânia, na região do Dombass.

Moscou reivindicou, formalmente, a anexação da região de Donetsk, ocupada pelas forças russas de modo parcial desde 2014, mas a Ucrânia lançou uma contraofensiva.

Nas últimas semanas, Kiev reivindicou avanços no norte e no sul da cidade de Bakhmut, tomada pela Rússia em maio, após meses de sangrentos combates.

Durante a parte mais formal de sua visita, Zelensky entregou medalhas e foi informado pelo comandante da força conjunta regional, coronel-general Oleksandr Sirskii, sobre a situação no “front”.

O presidente também compartilhou momentos mais descontraídos com os soldados, tomando café e tirando selfies com os militares estacionados na área, relatou o gabinete, compartilhando fotos da parte mais informal da visita.

“O presidente desejou saúde e boa sorte aos soldados”, segundo o comunicado.

