Zelensky viajará à Hungria para reunião da UE

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou que viajará nesta quinta-feira (7) à Hungria para participar de uma reunião da Comunidade Política Europeia (CPE), formada pelos 27 Estados-membros da União Europeia (UE) e seus vizinhos, da Turquia à Ucrânia.

“Estarei em Budapeste para participar da reunião da Comunidade Política Europeia, a convite do primeiro-ministro [húngaro] Viktor Orban e do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel”, declarou Zelensky nesta quarta-feira.

A reunião ocorrerá no dia seguinte à vitória do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.

O retorno de Trump à Casa Branca reacendeu os temores de Kiev sobre o compromisso de longo prazo de Washington em apoiar a Ucrânia.

Orban, chefe de governo do país que preside o Conselho da UE por um semestre, é o único líder de um Estado-membro do bloco que tem mantido uma postura próxima de Moscou desde o início da invasão russa à Ucrânia em fevereiro de 2022.

O premiê nacionalista tem irritado seus parceiros de bloco desde que a Hungria assumiu a presidência rotativa do Conselho da UE em julho.

