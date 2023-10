Zelensky se reunirá com presidente romeno

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/10/2023 - 8:35 Compartilhe

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, desembarcou nesta terça-feira (10) na Romênia para se reunir com seu homólogo Klaus Iohannis, uma visita que acontece depois de vários bombardeios russos contra os portos do Danúbio localizados na fronteira entre os dois países.

“Cheguei a Bucareste, Romênia, para me reunir com Klaus Iohannis e fortalecer nossas relações de boa vizinhança”, disse Zelensky na rede social X (antigo Twitter), agradecendo ao seu vizinho por seu apoio contra Moscou.

Ambos vão tratar da situação de segurança no Mar Negro, em meio ao aumento dos ataques russos, nos últimos meses, na região do Danúbio, muito perto da Romênia, membro da Otan.

Entre os outros temas da primeira visita do presidente ucraniano, estão “a expansão das conexões transfronteiriças e o desenvolvimento das relações econômicas”, afirmou a presidência romena em um comunicado.

Desde a ofensiva russa que dificulta o acesso ao Mar Negro, a Romênia se tornou uma zona de trânsito essencial para o transporte de mercadorias, especialmente cereais, que Kiev exporta. Pelo menos 60% das exportações de grãos da Ucrânia devem passar por seu território.

Ao contrário de Polônia, Hungria e Eslováquia, a Romênia não estendeu, em setembro, o embargo à importação de cereais ucranianos, aprovado por Bruxelas na primavera (hemisfério norte) com caráter temporário.

Em sua mensagem, Zelensky elogiou a “solidariedade construtiva” de Bucareste, em particular “no que diz respeito à segurança alimentar”.

Depois do encontro com Iohannis no Palácio Cotroceni, na capital, esta tarde, o presidente ucraniano visitará o Parlamento romeno. Também deve se reunir com o primeiro-ministro Marcel Ciolacu.

