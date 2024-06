Zelensky se reúne com Papa e agradece por ajudas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/06/2024 - 15:01 Para compartilhar:

BARI, 14 JUN (ANSA) – O papa Francisco se reuniu nesta sexta-feira (14) com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, à margem da cúpula do G7 em Borgo Egnazia, sul da Itália.

Em seu perfil no X, o mandatário ucraniano disse ter agradecido ao pontífice pelas “orações pela paz”, pela “proximidade espiritual a nosso povo” e pelas “ajudas humanitárias”.

“Informei o Papa sobre as consequências da agressão russa, do terror aéreo e da difícil situação energética. Discutimos a fórmula da paz [plano de Kiev para o fim da guerra], o papel da Santa Sé em estabelecer uma paz justa e duradoura e as expectativas pela cúpula sobre a paz global”, acrescentou Zelensky, em referência à reunião que acontece neste fim de semana, na Suíça, sem a presença da Rússia.

Em março passado, Francisco chegou a ser criticado por membros do governo Zelensky após ter dito que a Ucrânia precisava ter a “coragem de negociar” a paz com a Rússia.

“Você tem vergonha, mas vai esperar quantas mortes? Não tenham vergonha de negociar antes que a coisa piore”, disse o pontífice na ocasião.

Em seguida, a Embaixada de Kiev na Santa Sé rebateu que “ninguém falava em negociar com Hitler”. (ANSA).