Zelensky se reúne com diplomatas dos EUA na Arábia Saudita

ROMA, 9 MAR (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou estar “complemente empenhado” em realizar um “diálogo construtivo” com representantes dos Estados Unidos durante encontro na Arábia Saudita, com início nesta segunda-feira (10).

“Existem propostas realistas sobre a mesa. A chave é agir de forma rápida e eficaz”, afirmou o líder de Kiev, citado pelo Guardian.

A reunião, que também contará com a presença de diplomatas ucranianos, acontecerá na cidade de Jeddah até quarta-feira (12).

Segundo a porta-voz do Departamento de Estado americano, Tammy Bruce, o intuito do encontro é “prosseguir com a meta do presidente [Donald Trump] de acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia”.

A Arábia Saudita foi palco no último mês de uma conversa entre representantes americanos e russos sobre o confronto em território ucraniano, que completou três anos. Já em 28 de fevereiro, Trump se desentendeu com Zelensky no Salão Oval em Washington. (ANSA).