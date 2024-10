Zelensky se nega a receber secretário da ONU após visita a Putin

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/10/2024 - 10:01 Para compartilhar:

KIEV, 25 OUT (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não aceitou receber o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em Kiev, após a visita do português à Rússia para a cúpula do Brics em Kazan, onde se encontrou com o mandatário Vladimir Putin.

“Após Kazan, Guterres gostaria de ir à Ucrânia, mas o presidente Zelensky não confirmou a visita”, devido à “humilhação infligida ao direito internacional”, afirmou um funcionário ucraniano à AFP que não quis se identificar.

Nos últimos dias, os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) confirmaram a presença de tropas militares da Coreia do Norte em território russo, fato que também foi confirmado pela inteligência de Kiev, a qual afirma que a Rússia irá colocar soldados de Pyongyang em ação contra o seu território no próximo domingo (27).

Já Putin não confirmou nem desmentiu a informação sobre os militares norte-coreanos. (ANSA).