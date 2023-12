Zelensky relata visita a Avdivka, no leste da Ucrânia, sob assalto russo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/12/2023 - 14:11 Para compartilhar:

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou, nesta sexta-feira (29), que visitou Avdivka, uma cidade no “front” oriental que sofre há meses com repetidos ataques das forças russas com o objetivo de cercá-la.

“Avdivka, visitei as posições da 110ª Brigada Mecanizada”, escreveu Zelensky no Telegram, acompanhando sua mensagem com um vídeo, no qual ele aparece em frente a uma placa com o nome da cidade distribuindo condecorações aos soldados.

Zelensky disse se tratar de “uma das áreas mais difíceis da linha de frente (de batalha)”. Contou que “agradeceu pessoalmente aos soldados” e “discutiu a situação de defesa e as necessidades essenciais com o comandante” dessa unidade.

“Agradeço a todos que estão na linha de frente por seu serviço, por este ano, em que todo o país sobreviveu graças a esses soldados”, acrescentou.

Desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, o presidente ucraniano fez várias viagens ao “front”, incluindo uma ida a Bakhmut, palco da batalha mais longa e letal da guerra, antes de ser tomada por Moscou em maio.

Há meses, as tropas russas tentam cercar Avdivka, uma cidade industrial do Dombass transformada em bastião pelo Exército ucraniano em 2014.

Desde o fracasso da contraofensiva ucraniana no verão (boreal), Avdivka tem sido o principal ponto quente no “front”.

Esta semana, a Rússia reivindicou a captura de outra cidade da região, Marinka, situada mais ao norte, enquanto o Exército ucraniano informava seu recuo para sua periferia.

