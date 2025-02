Zelensky propõe ‘troca de territórios’ entre Rússia e Ucrânia

ROMA, 11 FEV (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que está pronto para propor uma troca direta de territórios com a Rússia caso o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, consiga levar Moscou e Kiev à mesa de negociações.

O Exército ucraniano controla uma pequena parte da província russa de Kursk, na fronteira entre os dois países, enquanto a Rússia se apossou de porções das regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, além da península da Crimeia, anexada ilegalmente em 2014.

“Vamos trocar um território por outro”, disse Zelensky ao jornal britânico The Guardian. Diante da desvantagem numérica, o presidente, no entanto, não indicou quais territórios ocupados da Ucrânia ele pediria em troca de Kursk.

“Não sei, vamos ver, mas todos os nossos territórios são importantes, não há prioridade”, destacou. Na mesma entrevista, Zelensky alertou que, sem os Estados Unidos, a Europa sozinha não é capaz de fornecer as garantias de segurança necessárias à Ucrânia.

Para assegurar o apoio de Trump, o presidente acenou com lucrativos contratos para empresas americanas no período de reconstrução, bem como com o acesso privilegiado a minerais, como urânio e titânio. “Aqueles que estão ajudando a salvar a Ucrânia irão renová-la. Estamos dispostos a falar sobre tudo isso em detalhes”, disse. (ANSA).