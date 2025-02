Zelensky pede ‘união’ entre EUA e UE em prol de paz duradoura

KIEV, 23 FEV (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um apelo para que os Estados Unidos e a União Europeia se unam em prol de uma “paz duradoura” no país, palco de uma invasão russa que completa três anos nesta segunda-feira (24).

A declaração chega na esteira da deriva pró-Moscou do presidente dos EUA, Donald Trump, que definiu Zelensky como “ditador” e o culpou pelo conflito no leste europeu.

“Precisamos fazer nosso melhor para alcançar uma paz justa e duradoura para a Ucrânia. Isso é possível com a união de todos os parceiros: precisamos da força de toda a Europa, da força da América, da força de todos aqueles que querem uma paz duradoura”, declarou o líder ucraniano no Telegram.

Desde que reassumiu a Casa Branca, Trump tem pressionado a Ucrânia a capitular diante da Rússia, inclusive com a renúncia aos territórios conquistados por Moscou, e a pagar de volta a ajuda financeira recebida dos EUA nos últimos três anos, por meio do acesso privilegiado para americanos às terras raras do país.

Sob determinação do republicano, os Estados Unidos abriram negociações diretas com Moscou, sem convidar a Ucrânia nem a União Europeia, ação que vem provocando consternação no bloco.

(ANSA).