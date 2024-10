Zelensky pede para UE acelerar empréstimo de US$ 50 bilhões

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/10/2024 - 16:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 17 OUT (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discutiu com os líderes da União Europeia o seu plano para colocar um ponto final na guerra contra a Rússia, além de ter pedido que o bloco decida rapidamente sobre o empréstimo de US$ 50 bilhões fechado durante o G7.

O acordo foi acertado durante uma cúpula dos líderes do G7 em junho, na Itália, e o valor será preenchido pelos juros de ativos soberanos russos que foram congelados depois da invasão de Moscou.

“A hora é agora, espero que ninguém bloqueie esta iniciativa, precisamos dela o mais rápido possível”, alertou o mandatário.

Zelensky mencionou que o plano discutido no Conselho Europeu tem como objetivo “fortalecer a Ucrânia”, além de sublinhar que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) é um “guarda-chuva de segurança” e a “única esperança” para Kiev.

“A maioria dos líderes da UE manifestou total apoio ao plano de paz e estou feliz por termos um caminho claro pela frente.

Estou muito grato a todos por apoiarem o nosso caminho rumo ao bloco”, disse.

O chefe de Estado aproveitou a oportunidade para realizar novas conversas com seus quatro principais aliados europeus: Reino Unido, França, Alemanha e Itália. Com eles, Zelensky discutiu principalmente armamentos de longo alcance. (ANSA).