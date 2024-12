Zelensky pede ajuda a Biden para Ucrânia entrar na Otan

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 01/12/2024 - 16:12 Para compartilhar:

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu ajuda ao governo dos Estados Unidos para convencer os membros da Otan (Organização do Tratado do Atlântico do Norte) a convidar a Ucrânia a fazer parte da aliança militar contrária à Rússia.

Kiev quer que os membros da aliança façam o convite em reunião marcada para esta semana, enquanto a guerra na Ucrânia se aproxima da marca de três anos e a Rússia obtém ganhos no campo de batalha. Na avaliação de Zelensky, o ingresso na Otan daria novo fôlego às forças ucranianas.

A expectativa do chefe de Estado é que os EUA possam atuar enquanto Joe Biden está na Casa Branca. Eleito para assumir a Presidência em 2025, Donald Trump fez reiteradas críticas à escala do apoio americano à Ucrânia e prometeu acabar com a guerra rapidamente, sem dizer como.

O avanço russo

As tropas de Moscou têm capturado vilarejo após vilarejo no leste da Ucrânia como parte de um esforço para tomar a região industrial de Donbas, enquanto os ataques aéreos russos têm como alvo uma rede de energia ucraniana com a chegada do inverno.

Em novembro, o governo Biden concedeu à Ucrânia permissão para usar armas ocidentais para atacar ainda mais o território russo. Moscou respondeu atacando a Ucrânia com um novo míssil balístico de alcance intermediário e ameaçou novos ataques a instalações do governo em Kiev.

Zelensky exige que os russos retirem todas as tropas do território ucraniano e ressalta a necessidade de receber garantias de segurança comparáveis à adesão à Otan para evitar sofrer novos ataques.

A Rússia, que controla quase um quinto do território ucraniano, exige o reconhecimento de sua anexação de terras ucranianas e a neutralidade permanente da Ucrânia.

Em uma entrevista na semana passada, Zelensky apresentou a ideia de que seu país poderia se tornar membro da Otan mesmo enquanto a Rússia ocupa parte do território capturado, uma solução que, segundo ele, poderia encerrar a “fase quente” da guerra.

Neste domingo, 1º, Zelensky esclareceu que qualquer convite para se juntar à aliança deve se estender a todo o território ucraniano, mesmo que o acordo de defesa coletiva da aliança possa não operar em áreas ocupadas pelas forças russas.

“Não pode haver convite da Otan para (apenas) uma parte do território ucraniano”, disse ele, afirmando que um convite estendido apenas a partes da Ucrânia equivaleria a reconhecer que outras partes não pertenciam mais ao país.