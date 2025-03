Zelensky nomeia delegação para eventuais negociações de paz

KIEV, 15 MAR (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, nomeou a delegação oficial que representará Kiev em eventuais negociações de paz para encerrar a guerra com a Rússia.

Segundo decreto editado neste sábado (15), o time é encabeçado pelo chefe de gabinete do mandatário, Andriy Yermak, e inclui ainda os ministros das Relações Exteriores, Andriy Sybiha, e da Defesa, Rustem Umerov, além do vice-chefe de gabinete, Pavlo Palisa.

Nos últimos dias, a Ucrânia já concordou com uma proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo imediato de 30 dias, com o objetivo de tentar abrir uma espiral de diálogo com a Rússia.

Moscou, no entanto, não aceitou a oferta até o momento e afirma que uma trégua serviria apenas para Kiev ganhar fôlego na guerra. (ANSA).