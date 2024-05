Zelensky não acredita que Rússia tenha força para lançar nova ofensiva contra Kiev

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/05/2024 - 20:43 Para compartilhar:

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou, nesta sexta-feira (17), em entrevista exclusiva à AFP, que a Rússia não tem os meios para lançar um novo ataque em larga escala contra Kiev, no momento em que Moscou realiza uma ofensiva no leste e no nordeste do país.

“[Os russos] não têm força para uma grande ofensiva sobre a capital como no início da invasão”, declarou Zelensky, que acredita que a região oriental de Donbass e a província de Kharkiv, no nordeste, são os principais objetivos das forças de Moscou.

