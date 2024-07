Zelensky minimiza confusão de Biden: ‘Podemos esquecer alguns erros’

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 13/07/2024 - 14:35 Para compartilhar:

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que seu colega norte-americano Joe Biden, ao se referir acidentalmente a ele como o presidente russo, Vladimir Putin, cometeu um erro que poderia ser esquecido, dado todo o apoio que os EUA têm dado à Ucrânia.

Biden se referiu erroneamente a Zelensky como Putin em uma cúpula da Otan em Washington na quinta-feira, antes de se corrigir dois segundos depois.

“Foi um erro. Acho que os Estados Unidos deram muito apoio aos ucranianos. Acho que podemos esquecer alguns erros”, disse Zelensky aos repórteres no sábado, no aeroporto irlandês de Shannon, onde se encontrou com o primeiro-ministro irlandês, Simon Harris.