Zelensky ironiza trégua de Putin e cita ataque com drones

ROMA, 19 ABR (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ironizou a trégua de Páscoa anunciada por seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, em meio a um ataque com drones lançado por Moscou contra o país vizinho.

“Quanto à enésima tentativa de Putin de brincar com as vidas humanas, neste momento os alarmes antiaéreos estão acionados em toda a Ucrânia”, escreveu o líder ucraniano no X.

“Às 17h15 [11h15 em Brasília, 45 minutos antes do início do cessar-fogo], drones de ataque russos foram detectados em nossos céus. A defesa aérea e a aviação ucraniana já começaram a trabalhar para nos proteger”, acrescentou Zelensky.

Segundo o presidente, os “drones Shahed”, de fabricação iraniana, mostram a “verdadeira postura de Putin em relação à Páscoa e à vida humana”. Barulhos de explosões foram ouvidos inclusive na capital Kiev, onde as forças antiaéreas interceptaram drones lançados pela Rússia. (ANSA).