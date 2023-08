Zelensky homenageia o ‘povo livre” da Ucrânia no Dia da Independência

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/08/2023 - 6:08 Compartilhe

O presidente Volodimir Zelensky homenageou nesta quinta-feira (24) o “povo livre” ucraniano por ocasião do Dia da Independência da Ucrânia, país em guerra há 19 meses.

“O grande povo da grande Ucrânia celebrando hoje um grande dia: o Dia da Independência! A festa de um povo livre. A festa de pessoas fortes. A festa de pessoas dignas. A festa de pessoas iguais”, afirmou em um comunicado.

O presidente ucraniano agradeceu aos soldados, suas famílias, aos professores, médicos, enfermeiros e a todos que ajudam na “defesa da Ucrânia” contra a agressão russa.

“Todos que sobreviveram à ocupação são importantes”, destacou. Quase 20% do território ucraniano está sob controle da Rússia, apesar das tentativas de Kiev de expulsar as tropas de Moscou das regiões leste e sul do país, em particular com uma contraofensiva iniciada em junho.

Em um comunicado, o comandante do exército ucraniano, Valeri Zaluzhny, enalteceu a Ucrânia, “país do povo orgulhoso, heroico e corajoso”.

O diretor do serviço de inteligência militar ucraniano, Kyrylo Budanov, recordou no Telegram que a nação tem um “objetivo comum, vencer, e um sonho comum, construir um futuro independente, pacífico, seguro e próspero”.

O diretor das forças de segurança do país, Vasyl Maliuk, afirmou que a Ucrânia “está de pé”, apesar da invasão russa, iniciada em fevereiro de 2022.

