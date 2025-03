Zelensky garante que Ucrânia buscou paz desde início da guerra

KIEV, 10 MAR (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, garantiu nesta segunda-feira (10) que seu país sempre buscou a paz e colocou a Rússia como a responsável pelo prosseguimento da guerra no leste europeu.

O chefe de Estado chegou hoje na Arábia Saudita, onde conversará com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman e se encontrará com autoridades americanas.

“A Ucrânia buscou a paz desde o primeiro segundo da guerra. E sempre dissemos que a única razão pela qual a guerra continua é a Rússia”, declarou Zelensky.

Ucranianos e americanos discutirão formas para acabar com o conflito no leste europeu. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, definiu como “promissora” a proposta apresentada por Kiev para um cessar-fogo parcial no conflito contra Moscou.

O advogado americano ainda avaliou que a Ucrânia terá que fazer concessões em territórios que a Rússia tomou desde 2014 como parte de qualquer acordo para acabar com a guerra.

“O mais importante é que a Ucrânia esteja preparada para fazer coisas difíceis, assim como os russos terão que fazer coisas difíceis para acabar com este conflito ou pelo menos pará-lo”, disse Rubio, citado pelo jornal New York Times, sem esclarecer quais concessões ambos os lados teriam que fazer.

O secretário declarou que provavelmente discutiria a retomada da ajuda militar com os ucranianos na Arábia Saudita, e que a posição dos EUA sobre o assunto poderia mudar se a Ucrânia se mostrasse seriamente comprometida com a paz. (ANSA).