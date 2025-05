Zelensky está aberto a negociações no Vaticano, diz Kiev

VATICANO, 17 MAI (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que participará da missa de posse do papa Leão XIV neste domingo (18), está disponível nos bastidores do evento para se encontrar com “qualquer outro líder mundial” para negociações.

A informação foi divulgada pelo chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, Andriy Yermak, em entrevista à Reuters há alguns dias, mas foi compartilhada pelo embaixador de Kiev na Santa Sé, Andrii Yurash, neste sábado (17).

O diplomata destaca que Zelensky está disponível para “manter conversas” e fala de um “novo patamar” nas relações entre a Ucrânia e a Santa Sé com a eleição do norte-americano Robert Francis Prevost como novo Papa.

Zelensky chegou à Itália nesta manhã para participar da missa de posse, ou entronização, de Leão XIV, cuja cerimônia marcará o início oficial de seu pontificado. (ANSA).