Zelensky elogia apelo do Papa à Rússia sobre grãos

ROMA, 30 JUL (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, elogiou o apelo feito neste domingo (30) pelo papa Francisco para a Rússia voltar ao acordo sobre a exportação de grãos no Mar Negro.

“Um chamado importante do pontífice para Moscou restaurar a Iniciativa de Cereais do Mar Negro. A reação dos líderes religiosos ao terror dos mísseis russos e à destruição de produtos agrícolas ucranianos é extremamente importante para proteger o mundo inteiro – especialmente as populações da África e da Ásia, que mais sofrem com a ameaça da fome – de uma crise alimentar”, escreveu Zelensky no Twitter.

Segundo o presidente, a Ucrânia será “garantidora da segurança alimentar mundial”. “O crucial agora é frear o terror russo e implementar totalmente a Fórmula de Paz”, acrescentou, em referência ao seu plano que prevê a retirada das tropas russas de todas as áreas ocupadas. (ANSA).

