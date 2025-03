Zelensky diz que Rússia cometeu mais de 183 mil crimes de guerra na Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu na segunda-feira que a Rússia seja punida por mais de 183.000 supostos crimes de guerra documentados pela Ucrânia desde a invasão de Moscou em 2022, dizendo que a justiça é necessária para evitar que “o mal se prolifere”.

Ele fez os comentários em uma cúpula de autoridades europeias em Bucha, a noroeste da capital ucraniana, Kiev, onde as tropas russas foram acusadas de atrocidades, incluindo execuções, estupros e tortura durante a ocupação.

A Rússia não comentou imediatamente, após o horário comercial, as falas de Zelenskiy, mas negou anteriormente que seus soldados tenham cometido atrocidades e disse que o Ocidente tem ignorado os crimes da Ucrânia, uma acusação negada por Kiev.

“Mais de 183.000 crimes relacionados à agressão da Rússia contra a Ucrânia foram oficialmente documentados”, disse Zelenskiy no terceiro aniversário da expulsão das tropas russas de Bucha.

Ele acrescentou que a contagem documentada pela Ucrânia desde a invasão em grande escala em fevereiro de 2022 não inclui a maior parte do território ucraniano que a Rússia ocupa atualmente.

“Precisamos de uma lei internacional eficaz para garantir a proteção de nosso povo e de toda a sociedade europeia contra essas ameaças”, disse Zelenskiy.

“A justiça deve ser feita para evitar que o mal se prolifere. A pressão sobre a Rússia e as sanções contra ela são necessárias para garantir que a guerra e os abusos não se expandam ainda mais.”

A grande maioria dos casos de crimes de guerra contra a Rússia está sendo investigada pela Ucrânia e julgada localmente. O Tribunal Penal Internacional em Haia, ao qual a Ucrânia aderiu oficialmente este ano, também conduziu investigações sobre casos de alto perfil.

Estados Unidos e Rússia não reconhecem a jurisdição do tribunal e o presidente dos EUA, Donald Trump, autorizou sanções econômicas e de viagem contra o tribunal de crimes de guerra por causa de suas investigações de cidadãos norte-americanos ou aliados dos EUA.

O congelamento de financiamento estrangeiro por parte dos EUA também afetou um esforço internacional para responsabilizar a Rússia por supostos crimes de guerra, cortando programas de ajuda que forneciam conhecimento e supervisão às autoridades ucranianas.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia expressou otimismo cauteloso no mês passado de que as sanções do TPI não afetariam as investigações relacionadas à Ucrânia.

Homenagens às vítimas

O TPI emitiu mandado de prisão para o presidente russo, Vladimir Putin, pela deportação de crianças ucranianas, uma medida descartada por Moscou como juridicamente sem sentido.

Zelenskiy, com a primeira-dama Olena Zelenska e autoridades europeias visitantes, prestou homenagem às vítimas da ocupação russa de Bucha, que durou um mês, em 2022. As tropas russas deixaram corpos espalhados pelas ruas quando fugiram do subúrbio de Kiev durante uma retirada mais ampla.

As forças russas cometeram mais de 9.000 crimes na área ao redor de Bucha, incluindo 1.800 assassinatos, de acordo com o procurador-geral interino da Ucrânia, Oleksiy Khomenko.