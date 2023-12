Zelensky diz que Rússia aposta em ‘desmoronamento’ da ajuda ocidental à Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/12/2023 - 15:52 Para compartilhar:

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou, nesta quarta-feira (6), aos dirigentes do G7 que a Rússia está aumentando a pressão nas linhas de frente com a expectativa de um rápido “desmoronamento” da ajuda ocidental ao seu país.

“A Rússia só espera uma coisa: que a unidade do mundo livre desmorone no próximo ano. A Rússia considera que Estados Unidos e Europa vão se mostrar frágeis e não vão manter seu apoio à Ucrânia no nível apropriado”, declarou Zelensky por videoconferência aos dirigentes das principais economias ocidentais.

Zelensky admitiu que as forças russas estão em plena ofensiva, mas assegurou que os soldados ucranianos “resistem” aos ataques.

Após o fracasso da contraofensiva ucraniana no verão, as tropas russas retomaram a iniciativa e tentam cercar a grande cidade industrial de Adviivka, no leste do país.

A ajuda militar e financeira à Ucrânia, que permitiu à ex-república soviética resistir à invasão russa desde fevereiro de 2022, é questionada nos Estados Unidos e nos países europeus.

O presidente americano, Joe Biden, alertou, nesta quarta-feira, ao Congresso, que suspender a ajuda à Ucrânia seria o “maior presente” para o presidente russo, Vladimir Putin.

