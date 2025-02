Zelensky diz que quer se reunir com Trump antes de encontro do americano com Putin

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou neste domingo (23) que quer reunir com seu homólogo americano, Donald Trump, antes do possível encontro entre o mandatário republicano e o líder russo, Vladimir Putin. “Devemos nos reunir e conversar” sobre um acordo de minerais com os Estados Unidos, garantiu Zelensky em uma coletiva de imprensa em Kiev. “Acho que esse encontro deve acontecer de forma justa, ou seja, antes de Trump se reunir com Putin”, precisou. bur-jc/jbr/tw/jvb-bc/mb/jb