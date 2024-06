Zelensky diz que Europa não é mais ‘continente de paz’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/06/2024 - 8:01 Para compartilhar:

PARIS, 7 JUN (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta sexta-feira (7) em um discurso na França que a Europa não é mais um “continente de paz”.

O mandatário também aproveitou a oportunidade para agradecer Paris por ter se mantido ao lado de Kiev durante o conflito contra a Rússia para “defender a vida”.

“A Europa não é um continente de paz, já que os acontecimentos de hoje na Ucrânia podem acontecer amanhã em outros países. Obrigado por não ter abandonado a Ucrânia em um momento decisivo”, declarou Zelensky perante o Parlamento francês.

Yael Braun-Pivet, presidente da Assembleia Nacional da França, garantiu que Paris está ao lado da Ucrânia e que “nunca deixará de apoiar” o país.

Zelensky chegou ontem (6) na capital francesa depois de participar das comemorações do “Dia D” na Normandia. O presidente participou de uma breve cerimônia militar ao lado do ministro da Defesa do país, Sébastien Lecornu.

O chefe de Estado ucraniano também se encontrará com seu homólogo francês, Emmanuel Macron, onde deverá assinar dois acordos de empréstimos e doações que provavelmente chegarão a 650 milhões de euros.

Por outro lado, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que Macron “declara que a França está pronta para participar diretamente no conflito militar na Ucrânia”. O russo acrescenta que as declarações do mandatário são “muito provocativas” e “agravam a escalada no continente”. (ANSA).